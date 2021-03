Az egyik bérgyilkos bevallotta, hogyan tervelték ki és hajtották végre a máltai újságíró, Daphne Caruana Galizia elleni bombamerényletet

Több 444 videó?

Daphne Caruana Galizia újságírót 2017. október 16-án ölték meg, egy autójába rejtett pokolgéppel.

Az egyik bérgyilkos, Vincent Muscat csütörtökön beszélt először a bíróság előtt, öt órás tanúvallomásában eddig nem ismert részleteket osztott meg a merényletről, és számos magas rangú politikust is kapcsolatba hozott az üggyel. Galizia Málta egyik legismertebb tényfeltáró újságírója volt. Többek közt ő végezte az oknyomozást a Panama-iratok máltai szálain is, amik Konrad Mizzit, a Máltai Munkáspárt képviselőjét és az akkori kormányfő, Joseph Muscat kabinetfőnökét, Keith Schembrit is elérték.

Halála megrázta a világsajtót, ráadásul óriási politikai botrány lett belőle, még az EU is jogállamisági vizsgálatot indított miatta. Miután alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy a kormányfő politikailag beavatkozott a gyilkosság ügyében folyó vizsgálatba, kormányválság alakult ki Máltán és Muscat végül lemondott tisztségéről 2019 decemberében.

Emberek egy Daphne Caruana Galiziára emlékező mise után. Fotó: MATTHEW MIRABELLI/AFP

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség már 2017 decemberében letartóztatott nyolc férfit, köztük azt a három bérgyilkost, akik végrehajtották az akciót. Összesen hét embert vádoltak meg emberöléssel és bűnrészességgel. Köztük van Yorge Fenech iparmágnás is, akit 2019 decemberében aközben tartóztattak le, hogy jachtján Franciaországba próbált szökni. Daphne Caruana Galizia Fenech egyik cége után is nyomozott a halála előtti hónapokban.

Ezzel viszont még nem ért véget a saga, 2020 nyarán elvágott torokkal találtak rá Melvin Theumára: ő a bérgyilkosok és a megbízók között közvetített, de miután megvádolták, úgy döntött, együttműködik a hatóságokkal.

Az egyik bérgyilkos Vincet Muscat volt (csak névrokona az ex-kormányfőnek), de eddig nem beszélt. Többször próbált egyeszségre jutni az ügyészséggel és kegyelmet is kért, de nem járt sikerrel. Múlt hónapban azonban végre beismerő vallomást tett, 15 évet kapott. Most tanúként hallgatták ki a bombát az autóban konkrétan elhelyező Degiorgio-testvérek, Alfred és George elleni eljárásban. Meghallgatásáról élőben tudósított a Times of Malta.

A férfi azzal kezdte tanúvallomását, hogy bocsánatot kért az újságíró családjától, Daphne Caruana Galizia özvegye és fiai ugyanis jelen voltak a tárgyalóteremben.

Muscat, becenevén „il-Koħħu” elmesélte, hogy Alfred Degiorgio szervezte be a feladatra, előlegként ő 10 000 eurót kapott. Elmondása alapján a nő megöléséről egy-két héttel a 2017-es választások után döntöttek megbízóik. Muscat szerint Degiorgio azt mondta neki, hogy

az újságírót két külön csoport is meg akarta öletni, az egyikben benne volt Chris Cardona, Málta egykori gazdasági minisztere, és mindkét helyről 150 000 eurót ajánlottak a bérgyilkosságért, melyen hárman osztoztak volna George-dzsal.

Cardona mellett il-Koħħu több más magasrangú politikust is megnevezett Joseph Muscat belső köreiből, például Silvio Valletta egykori rendőrbiztos-helyettest, aki állítólag előre figyelmeztette őket, amikor a rendőrség rajtaütésre készült ellenük. Keith Schembri korábbi kabinetfőnök neve is előkerült, aki Muscat állítása szerint tudott a gyilkosság tervéről. Azt is elmondta, hogy Fenech dolgozta ki a konkrét merénylet részleteit. (Az üzletember minden vádat tagad.)

Muscat és a két Degiorgio heteken keresztül követte Galiziát, igyekeztek kiismerni a mozgását, szokásait, és még a lakásában is megfigyelték teleszkóppal. Az eredeti terv szerint az újságírót bidnijai otthonában lőtték volna le mesterlövészpuskával.

Alfred Degiorgio ujja már a ravaszon volt, amikor testvére, George lefújta az akciót, arra hivatkozva, hogy a lövés túl hangos lenne és valószínűleg elkapnák őket. Ezután döntöttek úgy, hogy a robbantás egyszerűbb megoldás és „tisztább munka” lesz. A merénylet előtt szereztek egy ugyanolyan típusú Peugeot-t, mint amilyennel Galizia járt, hogy gyakorolják, hogyan tudják kinyitni a hátsó ablakát ahhoz, hogy az ülés alá helyezzék a bombát. Az nő szerencsétlenségére a megölése előtti estén még csak nem is a garázsban parkolt, hanem az utcán, így a bérgyilkosoknak még könnyebb dolga volt.

A tárgyalóteremből Matthew Caruana Galizia, Daphne egyik fia élőben közvetítette Twitterén a hátborzongató részleteket. Például azt, hogy Degiorgio megtöltött egy kis műanyagpalackot benzinnel és hozzákötözte a mintegy 500 gramm robbanóanyagot tartalmazó pokolgéphez, hogy még biztosabb legyen az eredmény.

Rendőrök és helyszínelők Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró felrobbantott autójánál 2017. október 16-án. Fotó: STR/AFP

A bomba el volt látva egy SIM-kártyával, és a bombához kapott mobiltelefonról hozták működésbe sms-sel, miután az autó leért a háztól a kanyargós úton egy egyenesebb szakaszra. A detonáció olyan erős volt, hogy az autót az útról a közeli földekre repítette, Galizia testéből pedig semmi sem maradt.

Vincent Muscat azt mondta, fogalma sem volt arról, hogy ki a célpont, és sokkolta, hogy milyen visszhangja lett az ügynek a világon. A férfi meghallgatása után Silvio Valletta nyilatkozott, hazugságnak nevezve azt, hogy bármilyen kapcsolata lett volna a bérgyilkosokkal és tagadta, hogy információt szivárogtatott volna bárkinek.