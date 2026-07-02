Megölte az anyját, lebetonozta a holttestét, csak egy évvel később bukott le, most vádat emeltek ellene

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat a 37 éves férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta holttestét.

Mint az MTI a főügyészség közleményére hivatkozva írja, a férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A férfi vásárolt be rendszeresen, és ellátta a ház körüli teendőket, valamint testvére gondozásában is részt vett; a sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta a fiát, közöttük a veszekedések mindennaposak voltak.

2024 januárjában a férfi testvére mozgásfejlesztésen volt, így csak a vádlott és édesanyja tartózkodott otthon. A sértett a délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek, a vádlott az édesanyját megfojtotta.

Mire a nővérét hazahozták a terápiáról, a férfi a holttestet elrejtette, majd bejelentést tett a rendőrségen az édesanyja eltűnése miatt. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta.

A vádlottat 2025 januárjában vették őrizetbe. A rendőrség akkor már egy éve körözte a 70 éves nőt. A helyi rendőrök a polgárőrökkel közösen kezdték keresni, átfésülték a környéket, tanúkat hallgattak ki, de nem találták meg. Mivel az eltűnés körülményei gyanúsak voltak, a rendőrök arra következtettek, hogy a férfi összefüggésbe hozható a történtekkel, ezért újra kihallgatták, és végül beismerő vallomást tett.

A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Törvényszék fog dönteni, áll az MTI által ismertetett közleményben.