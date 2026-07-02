Nem örült a kongói edző annak, hogy a kiesés utáni sajtótájékoztatón jelentették be apja halálhírét

A Kongói DK az angolokkal szemben elveszített szerdai mérkőzés és világbajnoki kiesés utáni sajtótájékoztatón közölte, hogy elhunyt Sébastien Desabre szövetségi kapitány édesapja.

„Tájékoztatjuk önöket, hogy az edző elvesztette az édesapját. Őszinte részvétünk”

- mondta a csapat sajtófőnöke a kérdések után. Desabre, aki a sajtós mellett ült, láthatóan meglepődött és dühösnek tűnt, majd röviden annyit mondott: „köszönöm”, és távozott. További részleteket nem közöltek. Voltak találgatások az interneten arról, hogy vajon Desabre ekkor értesült-e édesapja haláláról, ám minden valószínűség szerint már korábban tájékoztatták róla, csupán annak nem örült, hogy az információt így, ebben a formában hozták nyilvánosságra.

🚨🚨| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆 after their match…and this is how it was announced at the press conference. 😢💔pic.twitter.com/P3itgdQDDv — Goals Side (@goalsside) July 2, 2026

A Kongói Demokratikus Köztársaság először szerepelt a világbajnokságon, és történelmi módon bejutott a kieséses szakaszba. A szereplésük azonban az Anglia elleni 2–1-es vereséggel véget ért a legjobb 32 között.

Címlapkép: ODD ANDERSEN/AFP (via MTI)