Őrült meccsen gyűrte le Harry Kane a szenzációsan küzdő Kongói DK-t

Hatalmas csatában harcolta ki a továbbjutást a legjobb tizenhat közé az előzetesen topfavoritnak tartott Anglia a Kongói DK-val szemben. Az afrikaiak sokáig nagyon jól mentek az amerikai–kanadai–mexikói futball-világbajnokság soros tizenhatoddöntőjében, ám Harry Kane pontos fejese és fantasztikus felső sarkos lövése fordítást ért az összecsapás utolsó negyedében.

Eléggé meglepték a kongóiak az angolokat azzal, hogy nem adták oda nekik a labdát mindjárt az elején, azzal meg még jobban, hogy Cipenga a 7. percben megszerezte a vezetést. Hosszú átadást vehetett le a tizenhatoson belül, magányosan, megnézte a bal alsót és bevarrta, Pickford nem ért le, 1-0.

Ezután egy időre mégis beálltak védekezni az afrikaiak, de Kane-ék hiába passzolgattak, nem találtak réseket, sokáig képtelenek voltak felgyorsítani a focit. Egészen pontosan a 30. percig, amikor is Rice beadása megtalálta Bellinghamet, akinek a fejesét szép bravúrral védte Mpasi, először találtak kaput az angolok. Innentől egyszerre elkezdtek pörögni az események, helyzet helyzetet követett, csakhogy semmi sem ment be. Vagy a kongói kapus védett hatalmasakat (mint többek közt egy újabb Bellingham-fejesnél, ami után az angol konkrétan gratulált neki), vagy a gólvonalon segítették ki őt a társak (Rashford ziccere maradt ki így), vagy nem adott meg a bíró egy jogosnak tűnő tizenegyest (szerinte dobta magát Kane). Ezzel együtt nemcsak 1-1, hanem 2-0 is simán lehetett volna, Wissa közelről a kapufát találta el. Akárhogy is, a szünetig nem változott az eredmény.

Harry Kane örül, van neki minek Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

A második félidőben is maradt az angol nyomás, de kevesebb volt a ziccer, nem volt véletlen, hogy a reklámszünetig még nem sikerült egyenlíteniük Bellinghaméknek. Az így is látszott, hogy fáradnak a kongóiak, aminek a 75. percben lett következménye. A csereként beállt Gordon emelt középre, Kane-nek sikerült megszabadulnia a védőjétől, és bár ebbe is beleért, az ő fejesét már nem védhette Mpasi, 1-1.

Kongó nem bírt újítani, az angolok támadtak tovább, bőven benne volt a levegőben, hogy hiába fogynak a percek, nem lesz ebből hosszabbítás. Nem is lett: egy Bellingham-helyzet – és naná, hogy Mpasi-bravúr – után maradt a labda a tizenhatos előterében, megint Gordon passzolt Kane-hez, az angol csodacsatár lépett néhányat oldalra, majd szinte fel sem nézve felvarrta a bal felsőbe, 2-1, eldőlt.

Kane-nek ez volt az ötödik gólja a világbajnokságon. A hatodikat az ellen a Mexikó ellen próbálhatja megszerezni a nyolcaddöntőben, amely eddigi négy találkozóján roppant meggyőzően teljesített, sőt még gólt sem kapott. A Kongói DK csodásan helytállt, de az együttes egészen kivételes produkciója többre most nem volt elég.