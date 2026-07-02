Split betilthatja az éjszakai alkoholárusítást

Este kilenc és reggel hat között betiltaná az alkohol árusítását a nyári turistaszezonban Split önkormányzata, mert a város szerint tarthatatlanná váltak az éjszakai rendbontások a belvárosban – írja a horvát Index.

Fotó: DAMARIN VINCENT / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A tervezet szerint a korlátozás június 1. és szeptember 15. között lenne érvényben. Az üzletek továbbra is nyitva maradhatnának, de ebben az időszakban nem árulhatnának alkoholt. A szabály minden értékesítési pontra vonatkozna: a szupermarketekre, kisboltokra, benzinkutakra, kioszkokra, piaci árusokra, italautomatákra és minden más üzleten kívüli értékesítési formára is.

A városvezetés szerint az intézkedés célja a közrend javítása, a helyiek életminőségének védelme, valamint a történelmi belváros és a környezet megóvása.

A spliti lakosok régóta panaszkodnak arra, hogy a nyári éjszakákon rendszeres a hangoskodás, a verekedés, a közterületi vizelés, és gyakran előfordul az is, hogy erősen ittas turisták házak bejárataiban vagy az utcán alszanak.

A Split–Dalmát megyei sürgősségi szolgálat adatai szerint csak júniusban több mint ötvenszer riasztották őket közterületen tartózkodó részeg emberekhez. A horvát sajtó szerint az esetek többségében fiatal külföldi turistákról volt szó.

Ha a javaslatot elfogadják, a szabályok betartását az állami felügyelet és más hatóságok ellenőriznék. A tilalmat megszegő kereskedőkre jelentős bírság várna: a cégek 5 ezer és csaknem 40 ezer euró közötti, az egyéni vállalkozók 5 ezer és 13 270 euró közötti, a felelős személyek pedig 2 ezer és 6630 euró közötti büntetést kaphatnának.

A tervezet társadalmi egyeztetése július 27-ig tart. Ezután a városvezetés értékeli a beérkezett véleményeket, és dönt a rendelet sorsáról. Ha elfogadják, a korlátozás már augusztusban életbe léphet.

Split nincs egyedül a problémával. A horvát tengerpart több népszerű üdülővárosa is hasonló lépésekre készül: Zadar már jelezte, hogy korlátozná az éjszakai alkoholárusítást, Makarska és Hvar önkormányzata pedig szintén szigorítást fontolgat. (via MTI)