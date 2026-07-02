Foci-Vb 2026
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Úgy összeszólalkoztak, hogy szét kellett őket választani, pár perccel később viszont már együtt hozták össze a belgák nagy fordítását

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A belga válogatott 2–0-s hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte Szenegált egy feszült, érzelmileg túlfűtött mérkőzésen. Rudi García csapata hosszú ideig súlytalanul futballozott, Szenegál dominálta a találkozót, és a második félidő elejére kétgólos előnybe került. A belga kispadon a szövetségi kapitány a második félidő hidratációs szünetében próbálta újrarendezni csapatát, taktikai utasításokkal és egy kis motivációs beszéddel.

A pályán azonban eközben a feszültség más irányt vett, a csapatkapitány Youri Tielemans és a szélső Leandro Trossard heves szóváltásba keveredett, csak a csapattársaik tudták őket szétválasztani. A jelenet jól tükrözte a belga játék képét is: ideges, széteső és eredménytelen teljesítmény.

Tielemans és Trossard még veszekedik.
Fotó: DIRK WAEM

A konfliktus azonban nem törte meg a csapatot, sőt, nem sokkal később a két játékos az egyenlítő gólnál már egymást szolgálta ki: Trossard beadásából Tielemans fejelt a kapuba, visszahozva Belgiumot a mérkőzésbe.

Rudi García a mérkőzés után azt mondta, nem tartotta negatív jelnek a belső feszültséget.

„Lukaku próbálta őket lecsillapítani, de nekem ez tetszik. Ez azt mutatja, hogy élő csapatról van szó. Nem is tudom pontosan, min vesztek össze, de az ilyen szenvedélyes reakciók azt jelzik, hogy mindenki nagyon nyerni akar.”

Tielemans és Trossard már kibékült.
Fotó: EMILEE CHINN

Az idei vb legnagyobb fordítását a 2x15 perces hosszabbítás végén egy újabb Tielemans-gól tette teljessé: a belga középpályás a rendes játékidő utolsó percében kiharcolt, majd értékesített egy tizenegyest, ezzel kialakítva a 3–2-es végeredményt. A belgák ellenfele a nyolcaddöntőben az Egyesült Államok lesz. (via ABC)

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Gazda Albert
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