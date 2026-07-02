Ez volt a foci-vb eddigi legdurvább drámája, Belgium mínusz kettőről fordított és hosszabbításos tizenegyessel ment tovább

Hihetetlenül drámai meccset játszott egymással az amerikai–kanadai–mexikói futball-világbajnokság soros tizenhatoddöntője alkalmából Belgium és Szenegál. 85 percen keresztül egyértelműen az afrikai volt a jobb csapat, akkor is uralták a történéseket, amikor a belgák támadtak. A végén viszont jött a fordulat.

Az első lövés a belgáké volt ugyan, de gyorsan kiderült – némi meglepetésre –, hogy a nagynehezen, csoportharmadikként az egyenes kieséses szakaszba kecmergett Szenegál fogja irányítani a játékot a meccs első szakaszában. Tényleg az történt, amit az afrikaiak akartak, gyorsabbak, kreatívabbak, pontosabbak voltak. És lőttek egy kapufát is, Curtois belekapott egy beadásba, Sarr csak rácsúszni tudott a labdára, kifelé perdült. A csatár fekve ismételt, mellé csurgott. A következő kapufából már gól lett, Sarr próbálkozása középre pattant vissza, Diarra ébredt a leggyorsabban, a lassú belga bekkeket megelőzve betette, 1-0.

Belgium a félidő utolsó harmadában többet birtokolta a labdát, de nem ment vele semmire, maradt az egy ide, a legkevésbé sem voltak meggyőzőek De Bruyne-ék.

Ibrahima Sarr a második szengáli gól után Fotó: ERCIN ERTURK/Anadolu via AFP

Nem lettek azok a második játékrészben sem, ezúttal Lukakut is hiába cserélték be, nem mutatott semmit. Nem úgy a szenegáliak, az 51. percben ötvenméteres passzt kapott Sarr, mellel levette, a védőknek esélyük sem volt, bebombázta, 2-0.

Hogy nemcsak a belga játékosok, hanem a kapitány is kezdi elveszíteni a fonalat, arra utalt a nem sokkal később végrehajtott kettős csere: a csapat két legkreatívabb játékosát, De Bruyne-t és Dokut is lehozta Garcia mester. Még inkább mutatta ezt, hogy a reklámszünet elején kis híján egymásnak esett a csapatkapitány Tielemans és Trossard.

Nem mondhatni, hogy Belgiumnak egyáltalán ne lettek volna lehetőségei a folytatásban, de sokáig minden hiábavalónak tűnt. Egészen a 86. percig, amikor Lukaku megrázta magát, beverte kb. a semmiből, 2-1. És nem volt vége, a 89. percben a szenegáli bekkek Diaw kapussal karöltve elnéztek egy beadást, a labda konkrétan Tielemans fejére esett, onnan bepattant, 2-2, máris itt volt a világbajnokság legnagyobb feltámadása.

És az igazi dráma még csak ezután következett. A kétszer 15 perces hosszabbítás első félidejében nem történt semmi, annál több a másodikban. Előbb a szenegáliak alakítottak ki nagy helyzetet, kimaradt, majd Lukebakio lőtt felső lécet ziccerben. Igen ám, de előtte a beadásnál Lamine Camara megrúgta Tielemans lábát. A VAR kihívta a bírót, hosszas videózés után megadta. Percekig ment a konfliktuskezelés a tizenegyespontnál, mire Tielemans elvégezhette, így sem hibázta el, 3-2-re vezettek a belgák.

Tielemanst ünneplik a győztes tizenegyes után Fotó: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

A hosszabbítás több mint tízperces hosszabbításában volt még néhány lehetősége Szenegálnak, hiába, innen ezt nem lehetett visszahozni, Belgium nyert, ellenfele az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina csata győztese lesz a következő körben.