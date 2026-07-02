Új vezetőt kapott a Bács-Kiskun megyei rendőrség

Pósfai Gábor belügyminiszter július 1-jei hatállyal Szabó Vendel rendőr dandártábornokot nevezte ki a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének – közölte a rendőrség.

Szabó Vendel r. dandártábornok (b) átveszi kinevezését dr. Mecser Tamás r. dandártábornoktól (j).



Szabó Vendel csaknem három évtizede szolgál a rendőrségnél. Pályafutását 1995-ben Bács-Kiskun vármegyében kezdte, később több vezetői beosztást is betöltött. 2012-től a megyei főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, 2022 szeptemberétől pedig a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot vezette.

A rendőrség közleménye szerint Szabó jól ismeri a vármegye sajátosságait, a helyi állományt és a szervezet működését, ezért kinevezése biztosíthatja a szakmai munka folytonosságát.

Azért kellett új vezetőt kinevezni Bács-Kiskunban, mert a kormányváltás után kinevezett Tóth Tamást alig több mint egy héttel hivatalba lépése után felmentették. Lapértesülések szerint a döntés hátterében az állt, hogy Tóth vezetői stílusát sok bírálat érte, az állományon belül pedig annyira rossz volt a megítélése, hogy egy jelentősebb leszerelési hullámot is eredményezhetett volna.