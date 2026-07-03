A hétvégén akár sarki fényt is lehet majd látni

A Magyar Tudományos Akadémia Facebook-posztja szerint sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon.

Az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga július 3-án és 5-én érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarországra is lehúzódhat.

Az MTA szerint érdemes a következő estéken, éjszakákon észak felé nézni az eget.

Sarki fény Salgótarján közelében 2026. január 20-án Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Idén már többször is lehetett sarki fényt látni Magyarországon. Az év első éjszakáján a ködös időjárás miatt a hegyekről látszódott a jelenség, január 20-án azonban a Balaton jegén is tükröződött a sarki fény.