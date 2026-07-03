A Szerencsejáték Service bemutatja: így kell kimaxolni az újságírók szívatását

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Egy kormányváltás mindig remek alkalom arra, hogy korábban meg nem válaszolt kérdések válaszra találjanak, az olykor gagyinak ható magyarázatokkal lepattintott közérdekű adatigénylések pedig teljesülnek. A Fidesz óriási áprilisi bukása után a 444 szerkesztőségében is gondolkozni kezdtünk a kollégákkal, hogy milyen elfeledett vagy válasz nélküli ügyek vannak, amiket érdemes lenne ismét elővenni. A tanakodás eredményeként több közérdekű adatigénylést is benyújtottunk, az egyiket én a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-hez.

Ugye ez az állami szerencsejátékcég leányvállalata, amely az átláthatatlan támogatási rendszere miatt és a nyilvánosságra került adatok alapján kifizetőhelynek is minősíthető, hiszen kormány- és NER-közeli személyek is jelentős összegeket kaptak. Többek között Pataky Attila, Szijjártó Péter testvére, vagy épp a Békemenet szervezője. Kíváncsi voltam tehát, hogy 2021-től az idei év április 30-ig pontosan mikre adott pénzt a Szerencsejáték Service Kft., ezért kikértem magukat támogatási és szponzorációs szerződéseket.

Fotó: Unsplash

A június 9-én elküldött adatigénylésemre 10 nappal később válaszoltak, hogy kérnek még 15 napot, amit el is tudtam fogadni, mert egyrészt meglehetősen türelmes természetem van, másrészt pedig tisztában voltam vele, hogy nem csak pár darab szkennelt papírlapot szeretnék megkapni. Az új, július 10-i határidő előtt pontosan egy héttel meg is érkezett a levél a kért dokumentumokkal. Amivel azonban szembesültem, arról nehéz vállalható véleményt megfogalmazni. Talán nettó szemétség. Mindenesetre nagyon sok munkát tettek bele abba, hogy kimaxolják az újságíró szívatását.