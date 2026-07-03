Azonosították a monacói robbantót

Hétfőn este egy nyílvesszőket és söréteket tartalmazó táska robbant fel Monacóban, a francia határ közelében lévő Rue Révérend Père Louis Frollán. A robbanásban megsérült Vadim Jermolajev ukrán oligarcha, az élettársa és a fia.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Jermolajev az orosz-ukrán háború kezdete óta Monacóban tartózkodó „menekült”, akit 2023 decemberében vont szankciók alá Zelenszkij ukrán elnök, elsősorban azért, mert a milliárdos az orosz megszállás alatt álló Krímben folytat alkoholkereskedelmi tevékenységet. Az AFP-nek korábban egy névtelen forrás azt nyilatkozta, hogy „az emberek sorba álltak, hogy lelőhessék” az oligarchát Dnyipróban, abban az ukrán iparvárosban, ahol a vagyonát szerezte.

A hétfői robbantásról – ami az első ilyen típusú merénylet volt Monaco történetében – annyit lehetett eddig tudni, hogy a biztonsági kamerák egy embert rögzítettek, aki a detonáció után Franciaország felé menekült.

A monacói ügyészség csütörtökön közölte, hogy azonosították a merénylet gyanúsítottját, aki felkerült az Interpol vörös körözési listájára. Sajtóinformációk szerint a gyanúsított, aki a merénylet időpontjában fekete halászkalapot viselt, valószínűleg nő, aki férfinak próbálta álcázni magát. (Guardian)