Kiegészítő forrásokat kérnek az egyházi kórházak, a Bethesda főigazgatója szerint nem mindig jutnak el hozzájuk a támogatások

Velkey György János Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az egyházi kórházak nagyon sokszor vannak olyan helyzetben, hogy bizonyos, elsősorban fenntartói-tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzájuk – erről beszélt Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesülésének napokban megválasztott elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese az Inforádióban.

A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb az egyházi intézmények finanszírozása, de az egyházi kórházak gondokkal küzdenek.

Velkey György János azt mondta: az egyházi kórházak többet küzdenek, mint az államiak, mert kevésbé biztos a hátterük. Amikor a főigazgató egyeztetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, ha érintőlegesen is, de szóba hozta az egyházi kórházak ügyét.

Most készítenek egy komplex szakmai anyagot, amelyben rendszerezik az egyházi intézmények problémáit. A közeli jövőben szeretnének megoldást találni egyebek mellett a hiányzó források kompenzációjára.

Velkey György János – aki egyébként a jelenleg külügyi államtitkárként dolgozó tiszás egyéni országgyűlési képviselő, Velkey György László édesapja, és a kampányban Takács Péter egykori egészségügyi államtitkárral közösen alapított DPK-t – nemrég egy interjúban arról beszélt, személyes kudarcként élte meg, hogy az ország egyik vezető gyermekkórházának irányítójaként sem sikerült elérnie, hogy a gyermekegészségügy prioritás legyen a magát családbarátnak nevező Orbán-kormány számára.

Velkey mostani interjújában általánosságban is beszélt az egészségügy legnagyobb problémáiról: ápolóhiány, forráshiány, egészségkultúra hiánya, orvosok elosztása, túlhierarchizáltság, bérfeszültség. Utóbbi kapcsán jelezte: az orvosbérek emelése túlságosan megelőzte az ápolókét, ezért a Bethesda orvosai le is mondtak az emelés egy részéről az ápolók javára.

Saját helyzetükről azt is elmondta, hogy ahol nagyon kell, ott klimatizált a kórház, de abban, hogy az összes műtőben modern klíma legyen, rendkívüli magánadomány segít, mert a 3,6 milliárd forintos állami kórházi klímaprogram az egyházi kórházakhoz nem jut el, ezért is indultak el minisztériumi irányba is forrásért.