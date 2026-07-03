Négyméteres cápatetem sodródott partra Toszkánában

Nem akármekkora hatkopoltyús szürkecápát sodort partra a tenger Toszkána partjainál. A négy méter hosszú, mintegy 400 kilós cápateteme strandolók szúrták ki, a Puntone di Scarlinó-i kikötőben emelték ki a vízből.

Egyelőre nem tudni, mi okozta az állat halálát, az viszont biztos, hogy a hatkopoltyús szürkecápa szubtrópusi faj, sokfelé előfordul, a Földközi-tengerben is, de a toszkán partvidéken kifejezetten meglepő a megjelenése, ugyanis inkább a mélytengeri környezetet kedveli, nagyon ritkán vetődik fürdőhelyek közelébe - olvasható a Diving with Sharks oldalon.

A tetemet felboncolták, hogy kiderüljön: már azelőtt beteg volt-e, hogy a partra vetődött, ám a kutatók ez első vizsgálatok alapján semmilyen egyértelmű magyarázatot nem találtak az állat pusztulására. A cápatetem vizsgálata egyébként lehetőséget ad arra is, hogy ezt a nem túl gyakran látott fajt a kutatók alaposabban megismerjék.

Legutóbb 2016-ban vetődött partra egy közel három méter hosszú hatkopoltyús szürkecápa (akkor egy hím egyed) Marina di Grossetoban. (via HVG)