Nem tér vissza a nagy meleg a hétvégén, elkezd lehűlni a levegő éjszaka

Fotó: Bankó Gábor/444

Megérkezett a hidegfront, kifejezetten enyhe hétvégénk lesz, többfelé élénk, erős szél frissíti a levegő, délutánonként 25 és 30 fok közötti maximumokkal – írja az Időkép.

A hét hátralévő részében jelentős csapadék már nem jön, csupán pénteken és vasárnap fordulhatnak elő helyenként kisebb záporok, esetleg zivatarok.

A nagy meleg nem tér vissza, de pénteken még több helyen előfordulhatnak 30 fok fölötti értékek, a legmelegebb tájakon 31–32 fok várható. Szombaton és vasárnap viszont a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk, 27–29 fok körül alakulnak a maximumok.

Éjszaka 20 fokot meghaladó legalacsonyabb hőmérséklet már sehol sem várható. Több helyen 15 fok közelébe, illetve kevéssel ez alá hűlhet a levegő a kora reggeli órákra. A hidegre hajlamos tájakon, elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben és az Őrségben 10 fok körüli minimumok várhatók, néhol 8–9 fok sem kizárt a leghűvösebb hajnali órákban.

Az elmúlt napokhoz hasonló forróság a középtávú előrejelzések szerint a jövő héten sem tér vissza, sőt kedd-szerda környékén újabb hidegfront érkezése körvonalazódik.