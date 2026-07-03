Szökés volt a Fővárosi Állatkertben, megpattant két hulmán langur

Ők azok. Fotó: Fővárosi Állatkert Facebook

Rövid időre megszökött a frissen beköltözött hulmán langur pár a számukra kijelölt területről a Fővárosi Állatkertben.

„A hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj. Mivel azonban vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járunk el” – írja közleményében az állatkert.

A szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítése pedig elsősorban az állatok nyugalmát és védelmét szolgálta. A helyzetet 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, a ház ezután újranyitott. Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak. „Láthatóan nem viselte meg őket a kaland.”

Az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemezik, és haladéktalanul megteszik a szükséges szakmai lépéseket. A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható.