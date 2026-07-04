Ezrek éjszakáztak a teheráni mecset előtt, hogy az elsők között mehessenek Hamenei koporsójához

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Hatnapos szertartással búcsúztatják Iránban Ali Hamenei ajatollahot, akit február végén öltek meg célzott amerikai-izraeli légicsapásokkal. Iránban arra számítanak, hogy a volt legfőbb vallási és politikai vezető temetésén 30 millióan vesznek majd részt.

Fotó: HAMID VAKILI

A megemlékezés Teheránban kezdődött, a város központjában található, hatalmas Mosalla mecset kapuit reggel nyitották meg a több ezer gyászló előtt. Ők egész éjjel vártak, hogy bemehessenek. Hamenei koporsója mellett a meghalt családtagjai koporsóit is felállították, köztük a 14 hónapos korában meghalt unokájáét.

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Iránban mártírnak tekintik Hameneit, és amikor felhangzott a vallási ének és zene, a sajtónak fenntartott területen is hangosan zokogni kezdtek felnőtt férfiak.

Fotó: HAMID VAKILI

Sokan magukkal vitték a Hezbollah nevű terrorszervezet zászlóit is, voltak, akik bosszút esküdtek. Hamenei koporsóját a következő napokban iráni politikusok kérésére több síita városban körbeviszik. (Guardian)

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