Kanada az első kieső társházigazda

Jobban kezdett, és az első félidőben többször is megizzasztotta Marokkót Kanada, ám ez mégsem volt elég a győzelemhez.

Fociból, pláne szép fociból kezdetben keveset hozott az első nyolcaddöntő, a társházigazda kanadaiak kezdték energikusabban a meccset, aztán Marokkó is belelendült, igaz, nem a fociba, hanem inkább a darálásba, és az ellenfél felőrlésébe. Sorra kapták a sárgákat, de a kanadai kapunak még a közelébe se nagyon sikerült kerülniük, az első félidőben egyetlen lövésük volt, ami legalább abba az irányba tartott.

A második félidő 5. percében viszont Unahi gólt szerzett egy legurított szabadrúgásból. Ekkor mintha a marokkóiak ráeszméltek volna, hogy tulajdonképpen futballozni mentek ki a pályára, elkezdték uralni a játékot, aminek meg is lett az eredménye, a 82. percben kontrából szerezték meg második góljukat. Megint Unahinak köszönhetően.

Kanada ezen a ponton már eléggé szétesett, bár nem adta fel, Marokkó viszont kíméletlenül kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. A végső csapás a hosszabbításban Rahimi gólja volt: Kanada-Marokkó 3-0.

Marokkónak ez zsinórban a 34. győzelme, utoljára tavaly augusztusban kaptak ki Kenyától.

A negyeddöntőben a Paraguay-Franciaország meccs győztesével találkoznak.