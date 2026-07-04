Nemzetközi Irodalmi Díjat nyert Visky András

Visky András Kitelepítés című regényének német kiadása, a Die Aussiedlung kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban - közölte a Jelenkor Kiadó a Facebookon.
Az Internationaler Literaturpreis elismerését a Haus der Kulturen der Welt (HKW) és a hamburgi Stiftung Elementarteilchen közösen ítéli oda kiemelkedő kortárs világirodalmi mű német fordításáért.
A Kitelepítés német nyelven Tankó Tímea fordításában a Suhrkamp Verlag gondozásában jelent meg Die Aussiedlung címmel 2025 őszén. A díjat Visky András és Tankó Tímea vette át péntek este Berlinben.
A zsűri szerint ritkán találkozni olyan könyvekkel, amelyekben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint Visky András Kitelepítés című regényében.
„Családja sorsára az 1950-es évek Romániájában a szerző évtizedekig tartó keresés után megtalálta a tökéletes formát: a töredéket. 822 pont nélküli mondatban Visky a kényszer és a nélkülözés éveit a tábori ürességben a szeretet és a szabadság dicsőítő énekévé alakítja…”
A zsűri kiemelte Tankó Tímea fordítói munkáját is. Visky könyve 2022 egyik váratlan irodalmi meglepetése volt. Új regénye, az Illegalisták tavaly jelent meg, amely egyszerre folytatása és előzménye a Kitelepítésnek. A 444 interjúját ide kattintva olvashatják.
A Kitelepítés című regény Romániában, a legkeményebb kommunista korszak idején játszódik, melyben a szerző saját családja gulágon töltött éveit meséli el. A könyvet többek közt az teszi különlegessé, hogy a kegyetlen témát Visky András saját és testvérei emlékei alapján, gyermeki szemszögből írta meg. Interjú.
Hogyan lehetséges kiengesztelődés ott, ahol a „nemzetiszocialisták minden kétséget kizáró igazságát a bolsevikok minden kétséget kizáró igazsága” váltja? Visky Andrást új regényéről, a diktatúrákról és a fegyverként használt nyelvről kérdeztük.