Pokoli hőhullám miatt maradnak el a július 4-i ünnepségek Amerika szerte

Több július 4-i ünnepség is elmarad az Egyesült Államokban, még Washington DC-ben is lemondták a tervezett felvonulást, miután többeket hőguta miatt kellett kezelni – írja a BBC. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint pénteken több mint 165 millió embert sújtott a rekordmeleg a keleti partvidéken és az ország középső részének nyugati felén.

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Az ország szombaton ünnepelte volna a 250. születésnapját, azonban a hőhullám miatt számos szabadtéri rendezvényt lemondtak, így New Jersey-ben, Pennsylvania-ban, Maryland-ben, de még Colorado-ban is. Bár Washington DC-ben számos napközbeni programot töröltek, vagy későbbre halasztottak, Donald Trump a meleg ellenére el fogja mondani kültéri beszédét. „Hosszú beszédet fogok mondani, hogy megmutassam, mindenre képes vagyok” – mondta az elnök.

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A pokoli hőség várhatóan folytatódni fog a hétvégén, pedig már most is évtizedes rekordok dőltek meg. A hatóságok kifejezetten veszélyesnek nevezték a mostani hőhullámot, Washingtonban és Philadelphiában a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is.