Tényleg New Yorkban házasodott össze Taylor Swift és Travis Kelce, Adam Sandler adta őket össze

bulvár

Ahhoz képest, hogy hipertitkosan kezelték az esküvő előkészületeit, óriáskivetítőkön hirdették ki New Yorkban, hogy Taylor Swift és Travis Kelce összeházasodott.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU

Swift sajtósa egy közleményt is kiadott arról, hogy a pár Christian Dior ruhát viselt, és úgy döntöttek, nem lesznek koszorúslányok és vőfély sem. Mindkettőjük mellett a testvérük állt tanúként: Austin Swift és Jason Kelce.

A párt Adam Sandler komikus színész adta össze.

A sajtós elárulta azt is, hogy Swift és Kelce ruháját Jonathan Anderson, a Dior női, férfi és haute couture kollekcióinak kreatív igazgatója tervezte, szorosan együttműködve a párral. Ez volt az első esküvői ruha, amit egy világsztárnak készített. A cipőket Christian Louboutin készítette egyedi megrendelésre, a menyasszony pedig Cartier ékszereket viselt.


A Madison Square Gardenben megrendezett esemény miatt Manhattan egyik legforgalmasabb utcáját lezárták, és Hollywood leghíresebb sztárjai is megjelentek a század vélhetően legnagyobb buliján.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU

Sokan sötétített üvegű autóval érkeztek, emiatt, és az aréna előtt felállított sátor miatt alig lehetett valakit lefotózni. Hugh Grantet például sikerült.

Pénteken a környéket ellepték a rajongók, voltak, akik Swift dalait énekelték. A fullasztó melegben erős rendőri jelenlét volt tapasztalható, már délben lezárták az aréna körüli utcákat.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU

Szakértők szerint a pár több tízmillió dollárt költhetett el az ikonikus aréna kibérlésére. (BBC)

bulvár new york travis kelce taylor swift esküvő adam sandler
Kapcsolódó cikkek

Kastélyszerű díszlet, lezárt aréna, sztárparádé – Taylor Swifték titkos álomesküvőjére figyel New York

Taylor Swift és Travis Kelce továbbra sem erősítettek meg semmit, de a Madison Square Garden körül felbukkanó kamionok, rendőrök, díszletek és hírességek arra utalnak, hogy pénteken tarthatják az év legnagyobb popkulturális eseményének számító sztáresküvőt.

Benics Márk
POP