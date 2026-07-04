Tényleg New Yorkban házasodott össze Taylor Swift és Travis Kelce, Adam Sandler adta őket össze

Ahhoz képest, hogy hipertitkosan kezelték az esküvő előkészületeit, óriáskivetítőkön hirdették ki New Yorkban, hogy Taylor Swift és Travis Kelce összeházasodott.

Swift sajtósa egy közleményt is kiadott arról, hogy a pár Christian Dior ruhát viselt, és úgy döntöttek, nem lesznek koszorúslányok és vőfély sem. Mindkettőjük mellett a testvérük állt tanúként: Austin Swift és Jason Kelce.

A párt Adam Sandler komikus színész adta össze.

A sajtós elárulta azt is, hogy Swift és Kelce ruháját Jonathan Anderson, a Dior női, férfi és haute couture kollekcióinak kreatív igazgatója tervezte, szorosan együttműködve a párral. Ez volt az első esküvői ruha, amit egy világsztárnak készített. A cipőket Christian Louboutin készítette egyedi megrendelésre, a menyasszony pedig Cartier ékszereket viselt.

BREAKING: Taylor Swift and Travis Kelce are married, according to her publicist Tree Paine. pic.twitter.com/dsNYYFKNG4 — CONSEQUENCE (@consequence) July 3, 2026





A Madison Square Gardenben megrendezett esemény miatt Manhattan egyik legforgalmasabb utcáját lezárták, és Hollywood leghíresebb sztárjai is megjelentek a század vélhetően legnagyobb buliján.

Sokan sötétített üvegű autóval érkeztek, emiatt, és az aréna előtt felállított sátor miatt alig lehetett valakit lefotózni. Hugh Grantet például sikerült.

Pénteken a környéket ellepték a rajongók, voltak, akik Swift dalait énekelték. A fullasztó melegben erős rendőri jelenlét volt tapasztalható, már délben lezárták az aréna körüli utcákat.

Szakértők szerint a pár több tízmillió dollárt költhetett el az ikonikus aréna kibérlésére. (BBC)