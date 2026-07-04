Tízezrek tüntettek az AfD ellen a szélsőjobbos német párt éves kongresszusához vezető utaknál

A rendőrség szerint harmincezren, a demonstrációt szervező Ellenállás csoportosulás szerint ötvenezren tüntettek a német Erfurtban, ahol az Alternatíva Németországért (AfD) éves kongresszusa tartotta. A tüntetők megpróbálták elállni a kongresszushoz vezető utakat, azonban néhányat a bíróság határozata szerint a rendőrök elkerítettek előlük, így a kétnapos kongresszus időben elkezdődött.

Az AfD-ellenes ernyőszervezet, az Ellenállás szóvivője szerint így is sikeres volt a demonstráció, hiszen az AfD politikusai így kénytelenek voltak sokkal korábban kelni, hogy elkerüljék a nagyobb tömegeket. „Világossá akarjuk tenni: egyszerűen nem fogadjuk el, hogy a fasizmus ismét teret nyer Németországban” – mondta Georg Becker Ellenállás szóvivője.

Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

A kongresszust, amelyen várhatóan újraválasztják a társelnököket, Alice Weidelt és Tino Chrupallát, a keletnémet Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományok választásai előtt rendezik. Az AfD abban bízik, hogy a tartományi választásokon olyan eredményeket érnek el, amelyek megnyitják számukra az utat az országos szintű siker előtt.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, míg Merz CDU/CSU pártszövetsége körülbelül 22 százalékon áll. A párt az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.

Szász-Anhaltban, ahol a legutóbbi felmérés az AfD-t 41, a kereszténydemokratákat pedig 23 százalékon mérte, a párt egyértelmű győzelemre törekszik. Emellett arra is esélyt lát, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában is a legnagyobb párttá váljon.

(via Tagesschau, MTI)