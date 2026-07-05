A NATO-csúcsra utazik hétfőn Magyar Péter, utána négy napot tölt fiaival a török tengerparton

Hétfőn hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, miniszterelnök, hogy részt vegyen az Ankarában megrendezésre kerülő NATO-csúcson, ezt vasárnap délután egy videóban jelentette be a Facebook-oldalán. Az útra Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter is elkíséri majd, Magyar feladatait távollétéban Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter fogja ellátni.

Így most először nem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával fog kezdődni hétfőn az Országgyűlés. Napirend előtt Vitézy Dávid fog beszédet mondani, Magyar a videójában ezt is elárulta.

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A NATO-csúcson történő részvételre már Orbánék is készültek tavasszal, az általuk lefoglalt luxusszállásokat a miniszterelnök tájékoztatása szerint visszamondták és helyette takarékosabb verziót kerestek. Magyarék visszautasították azt is, hogy honvédségi géppel utazzanak el Ankarába, helyette a Wizz Air kereskedelmi járatával mennek el Isztambulba, majd onnan autóval utaznak tovább Ankarába.

Egyúttal bejelentette azt is, hogy Törökországba nemcsak a miniszterei, de két kisebbik fia is el fogja kísérni, az ő utazását és minden más költségét Magyar Péter fogja fizetni. Ezzel függ össze az is, hogy a tervek szerint szerdán este nem utazik vissza Magyarországra, hanem a fiaival együtt továbbmegy Antalyába, ahol négy napot fognak eltölteni, mivel előreláthatóan ilyenre a nyár további részében már nem lesz példa. Magyarországra várhatóan vasárnap este fognak hazaérkezni.

Korábban, az RTL-nek adott első miniszterelnöki interjújában jelentette be Magyar Péter, hogy az uniós források hazahozatalának feszített menetrendje és az ezzel járó rengeteg feladat miatt a minisztériumokban senki nem fog nyáron szabadságra menni.