Ambrus György, építőmérnököt nevezte ki Vitézy Dávid a Várkapitányság és a Steindl Imre Programiroda vezetőjének

Mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, miután Vitézy Dávid közlekedési miniszter menesztette pozíciójából Szinay Attilát, közölte Vitézy vasárnap a Facebook-oldalán.
A miniszter korábban a Budapest Fejlesztési Központban dolgozott együtt Ambrussal, aki vezető szerepet vállalt a Diákváros mesterterv előkészítésében, korábban pedig többek közt a MOME Campus vagy a nyilvános futópályája révén méltán népszerű Atlétikai központ megvalósítását is irányította.
„A két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsük és jelentősen továbbfejlesszük az állam magasépítési és városfejlesztési tudását, és egy professzionálisabb, eredményorientált keretet hozzunk létre a jelentősebb állami beruházások előkészítésére és megvalósítására”, írja Vitézy.
Az előttük álló feladatok között pedig egyebek mellett megnevezte a bérlakásépítési programot, a rozsdaövezetek rehabilitációját és a budai Várban elindult fejlesztések funkciókkal való feltöltését, a múzeumok fejlesztését.