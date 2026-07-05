Ambrus György, építőmérnököt nevezte ki Vitézy Dávid a Várkapitányság és a Steindl Imre Programiroda vezetőjének

Mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, miután Vitézy Dávid közlekedési miniszter menesztette pozíciójából Szinay Attilát, közölte Vitézy vasárnap a Facebook-oldalán.

A miniszter korábban a Budapest Fejlesztési Központban dolgozott együtt Ambrussal, aki vezető szerepet vállalt a Diákváros mesterterv előkészítésében, korábban pedig többek közt a MOME Campus vagy a nyilvános futópályája révén méltán népszerű Atlétikai központ megvalósítását is irányította.

Vitézy Dávid Fotó: Németh Dániel/444

„A két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsük és jelentősen továbbfejlesszük az állam magasépítési és városfejlesztési tudását, és egy professzionálisabb, eredményorientált keretet hozzunk létre a jelentősebb állami beruházások előkészítésére és megvalósítására”, írja Vitézy.

Az előttük álló feladatok között pedig egyebek mellett megnevezte a bérlakásépítési programot, a rozsdaövezetek rehabilitációját és a budai Várban elindult fejlesztések funkciókkal való feltöltését, a múzeumok fejlesztését.