Érvénytelen lett a Fico életjáradékáról szóló népszavazás

Szlovákiában érvénytelen lett a szombaton tartott népszavazás, mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot. Az egyik kérdés arról szólt, hogy elvegyék-e Robert Ficótól az életjáradékát. A népszavazáson a 4 369 989 választásra jogosult közül 705 227-en vettek részt, ami 16,13 százalékos részvételi aránynak felel meg. Az érvényes szavazólapok száma 698 757 volt.

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a választók egyetértenek-e az életjáradék eltörlésével, ami többek között Robert Fico (Smer) miniszterelnököt is megilleti. A résztvevők 93,43 százaléka igennel, 5,32 százaléka nemmel szavazott.

A jelenleg érvényes szabályok szerint a szlovák miniszterelnökök és parlamenti elnökök, akik legalább két ciklust töltöttek hivatalban, jogosultak életfogytig tartó juttatásra, egy havi összegre, ami megegyezik a parlamenti képviselők fizetésével. A juttatást 2024-ig csak a volt államfők kapták, de Fico ellen 2024-ben elkövetett merénylet után bevezették a miniszterelnöknél is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A második kérdésben azt kérdezték a választóktól, támogatják-e a Különleges Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) újraindítását. Erre a kérdésre a résztvevők 92,23 százaléka igennel, 6,07 százaléka nemmel válaszolt.

2024 elején a szlovák parlament jóváhagyta Fico koalíciós kormánya tervét a különleges ügyészség megszüntetésére, ami például korrupcióval, szervezett bűnözéssel és szélsőségességgel foglalkozott, valamint a kormány felszámolta a rendőri egységet, ami az ilyen bűncselekményekkel foglalkozott. A törvényt belföldön és külföldön is élesen bírálták, és több ezer szlovák rendszeresen utcára vonult a törvény ellen tiltakozva. Számos Fico pártjához köthető személy korrupciós botrányok miatt állt bíróság elé.

Fico nem szavazott ezen a népszavazáson. A legmagasabb részvételt Pozsony megyében mérték, ahol a választásra jogosultak 21,84 százaléka szavazott. A legalacsonyabb részvétel Kassa megyében volt, 13,4 százalékkal. (Új Szó/APNews)