Hamut szórt az Etna, átmenetileg Catania repterét is lezárták

természet

Erősebb aktivitásba kezdett az Etna vasárnap reggel és hamufelhőt szórt az égre, amely déli, délnyugati irányba haladt a széljárással - ismertette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

Fotó: INGV/Facebook

A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A légikikötő előreláthatólag este 7 óráig marad zárva. A korlátozások miatt ráadásul este 9 óráig óránként mindössze öt érkező járatot fogad a repülőtér - közölte a létesítmény üzemeltetője.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. (MTI)

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