Kiemelték a régi vasúti hidat a Bartók Béla útnál

Több száz tonnás vasúti hidat emeltek ki a Déli Körvasút fejlesztésének szakaszán a XI. kerületi Bartók Béla úton. Az út felett átívelő, 67 méter fesztávolságú, kétvágányú hidat Kelenföld irányába szállítják el bontásra.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Déli Körvasút bővítésének keretében a Bartók Béla út felett a korábbi két vágány helyett a jövőben négy vágány fog átvezetni. Ehhez két, egyenként kétvágányos acél hídszerkezetet építenek, közülük az egyik ideiglenes hídfőn már üzemel.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A XI. kerület tájékoztatása szerint a munkák idején, július 3., péntek 20:00 óra és július 6., hétfő 6:00 óra között teljesen lezárják a Bartók Béla út–Tétényi út–Karolina út csomópontot, a villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek. A pótlóbuszok Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között ingáznak, az ő átjutásukat a forgalomkorlátozási rend keretében biztosítják.