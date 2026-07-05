Legalább nyolc embert, köztük gyerekeket is meglőttek New Yorkban

Legalább nyolc embert, köztük négy gyermeket lőttek meg az amerikai függetlenség napján New Yorkban, Coney Island-en, jelentette az ABC News a New York-i rendőrségre hivatkozva.

Fotó: KYLE MAZZA/NurPhoto via AFP

A hatóság közleménye szerint a rendőrök a brooklyni West 31st Street-en este 10:37-kor vonultak ki egy lövöldözéshez.

Az eddigi információk szerint a sérültek között két férfi, két nő és négy gyermek – 14, 12, hét és hat évesek – van. Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét sérült állapota stabil, egy 21 éves nő állapota pedig kritikus.

Az esettel összefüggésben a rendőrség lefoglalt egy lőfegyvert a helyszínen, letartóztatásra viszont nem került sor. (The Guardian)