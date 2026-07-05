Tízezrek tüntettek az AfD kongresszusa ellen Erfurtban

Szombaton rohamrendőrök és ellentüntetők feszültek egymásnak a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt kongresszusa előtt a türingiai Erfurt utcáin, ahol több ezren gyűltek össze, hogy útlezárásokkal blokkolják az AfD kétévente megrendezett országos kongresszusát. A rendőrség szerint több mint 30 ezer ember tüntetett a kelet-németországi városban, ahol Alice Weidel és Tino Chrupalla társelnökök újraválasztására jött össze a tagság.

Ülőblokád Fotó: SEBASTIAN WILLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Németországban felháborodást váltott ki, hogy az AfD éppen egy közeli weimari náci pártkongresszus századik évfordulóján tartja a rendezvényét. Ezen a kongresszuson Adolf Hitler bemutatta a Hitlerjugendet, és bevezette a Hitler-köszöntést. Történészek és politikusok szerint az időzítés szándékos provokáció, amit az AfD tagad. A párt szerint bírálóit „nyilvánvalóan csak a történelem kényszeres fegyverként való használata érdekli”.

Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Az Ellenállás nevű szövetség által vezetett tüntetők ülőblokádokat szerveztek a belvárosban, hogy megakadályozzák az AfD nagyjából 600 küldöttét abban, hogy eljussanak a kongresszus helyszínére. Voltak, akik egy autópályahídról ereszkedtek le, mások pedig villamossínekhez rögzítették magukat.



A türingiai tartományi közigazgatási hivatal korábban általános rendelkezéssel megtiltotta a gyülekezéseket az AfD-pártkongresszushoz vezető utakon. Ez jogvitához vezetett. Először a közigazgatási bíróság egy zöldpárti helyi politikus kérelmére hatályon kívül helyezte az általános rendelkezést. A tartományi felsőbb közigazgatási bíróság azonban helyt adott Türingia tartomány panaszának, és megerősítette a demonstrációs tilalmat a lezárt bevezető utakon.

Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

A tüntetések miatt több ezer rendőrt vezényeltek a városba. Egyes felvételeken az látszott, hogy rendőrök gumibottal ütnek a feléjük rohanó tüntetőkre, más felvételeken pedig az, ahogy a demonstrálók tömegét próbálják visszatartani. Egy rendőrségi szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a demonstráció „többnyire békés” volt, hozzátéve, hogy eddig valamivel kevesebb mint száz szabálysértést vagy bűncselekményt regisztráltak, ezek közül sok graffiti okozta rongálás volt.

Bár a tüntetők igyekeztek fennakadásokat okozni, az AfD szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy 540 küldöttnek sikerült hajnali 5 óra előtt eljutnia a konferenciaközpontba, és a kongresszus időben elkezdődött. (Guardian/Tagesschau)