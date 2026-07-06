A Balogun-döntés után a franciák töröltetni akarják Michael Olise sárga lapját

A Francia Labdarúgó-szövetség a FIFA-hoz fordult, hogy vonják vissza Michael Olise sárga lapját, amit a Paraguay elleni meccsen kapott a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Olise azután kapott sárga lapot, hogy a paraguayi Matias Galarza az arcát fogva terült el a földön. A visszajátszás alapján azonban tisztán látszott, hogy Olise nem ért Galarza arcához, csak a mezét húzta meg. Ha a francia játékos a Marokkó elleni negyeddöntőben begyűjtene még egy sárga lapot, továbbjutás esetén nem játszhatna az elődöntőben. A francia szövetség ez ellen akar már előre védekezni.

Michael Olise és Matias Galarza Fotó: AL BELLO/Getty Images via AFP

A franciák azután fellebbeztek, hogy a FIFA úgy döntött, korábbi piros lapja ellenére engedi játszani az amerikai Folarin Balogunt a Belgium elleni negyeddöntőben. Donald Trump amerikai elnök személyesen lobbizott a FIFA elnökénél, hogy Balogun mégis játszhasson.

A döntésből a világbajnokság eddigi legnagyobb botránya lett. Gianni Infantino, a FIFA elnöke közleményt adott ki, amiben bizonygatja, hogy bár beszélt Trumppal, a döntést az elnök kérésétől függetlenül hozta meg a FIFA. A belga szövetség egyébként azóta fellebbezést is benyújtott az ügyben.

A témában Thomas Tuchel, Anglia szövetségi kapitánya is megszólalt. Viccesen azt mondta, talán ő is Trumphoz fordul, hogy megsemmisítsék Jared Quansah piros lapját, amit Mexikó ellen szerzett. Tuchel szerint Balogun nem érdemelt volna kiállítást, de miután a videóbírók lapot javasoltak, megtörtént a döntéshozatal. (via Telex)