Foci-Vb 2026
A melléklet támogatója:

A világbajnokság botránya lett abból, hogy Trump közbenjárása után vonta vissza az amerikai csatár eltiltását a FIFA

sport

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Komoly megütközést és felháborodást váltott ki, hogy a FIFA váratlanul visszavonta a legeredményesebb amerikai csatár, a tornán eddig három gólt szerző Folarin Balogun egymeccses eltiltását a belgák elleni negyeddöntő előtt. Mindezt azután, hogy kiszivárgott, Donald Trump személyesen járt közben azért, hogy ez megtörténjen.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben
Fotó: SAUL LOEB/AFP

És ugyan jogosan lehet érvelni amellett, hogy az eltiltást kiváltó piros lap túlságosan szigorú ítélet eredménye volt, de attól még nem nagyon szokott hasonló visszavonás előfordulni. Ahogy az is nagyban befolyásolja a történtek megítélését, hogy lehet tudni, Gianni Infantino FIFA-elnök mindig rettentően igyekszik Trump kedvében járni.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
sport foci vb 2026 var Folarin Balogun cristiano ronaldo Donald Trump Gianni Infantino Andrew Giuliani piros lap fifa