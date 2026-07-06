A franciaországi erdőtüzek miatt közönség nélkül rendezik meg a Tour de France harmadik szakaszának befutóját

Már több mint 1600 hektárt pusztított el a tűz Franciaországban Les Angles közelében, ahol a Tour de France harmadik szakaszának lesz a befutója. Emiatt a szervezők már vasárnap közölték, hogy a verseny útvonalát végül nem módosítják, a befutót azonban kivételesen közönség nélkül rendezik meg.

A kerékpárosok így kizárólag a verseny lebonyolításához feltétlenül szükséges személyzettel együtt vonulnak majd, a Tour kísérőkaravánja nem tart velük ezen a szakaszon.

Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Ahogy a Reuters is írja, a szélsőséges hőség miatt Európa-szerte erdőtüzek alakultak ki, így a múlt héten annak a lehetősége is felmerült, hogy halasztják a francia kerékpárverseny indítását, végül azonban szombaton elstartoltak a biciklisek Barcelonából.

Christian Prudhomme versenyigazgató korábban jelezte, hogy ha szükséges, az útvonalat időközben is módosíthatják. A szervezők arra kérték a helyieket és a bringásokat követő rajongókat is, hogy ne menjenek a verseny útvonalára vagy a célvonalhoz.

Helyi tájékoztatások szerint 750 tűzoltót, 200 járművet, kilenc vízszóró helikoptert és egyéb légi járművet vetettek be a Pyrénées-Orientales megyében tomboló tűz megfékezésére. Eddig nem történt haláleset, bár két ember – egy tűzoltó és egy helyi lakos – kritikus állapotban van.

A pénteken Katalónia Costa Brava régiójában kitört tűzvészt feltehetően egy munkás okozta, aki körfűrészt használt egy út közelében. A gyanúsítottat letartóztatták. (Reuters)