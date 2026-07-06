Ballisztikus rakétakísérletet hajtott végre Kína, amit a csendes-óceáni szomszédok aggasztónak tartanak

Kína hétfőn egy ritka tengeralattjáróról hajtott végre ballisztikus rakétakísérletet a Csendes-óceánon, az esetet Új-Zéland és Ausztrália is bírálta, mint a régió békéjét és stabilitását veszélyeztető lépést.

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg tengeralattjárója „egy stratégiai rakétát indított egy robbanfejjel, ami pontosan a kijelölt ponton csapódott be” – áll Vang Hszuemeng főkapitány, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének szóvivőjének nyilatkozatában.

„Ez a kísérlet Kína éves katonai kiképzési menetrendjének rutinszerű része volt” – mondta Vang, aki hozzátette, hogy az „érintett nemzeteket” előzetesen tájékoztatták a tesztről. „A művelet összhangban volt a nemzetközi joggal és gyakorlattal, és nem célzott meg konkrét országot vagy célpontot” – mondta Vang. Peking arról nem adott információt, hogy milyen típusú rakétát teszteltek.

Winston Peters új-zélandi külügyminiszter elmondta, hogy Kína a dél-csendes-óceáni nukleáris mentes övezet vizeire lőtte a rakétát, amelyet 1986-ban hoztak létre a Rarotongai Szerződéssel. Kína 1987-ben írta alá a paktum II. és III. jegyzőkönyvét.

Fotó: LI XIANGCHAO/Xinhua via AFP

A II. jegyzőkönyv felszólítja az aláírókat, hogy ne használjanak és ne fenyegetőzzenek nukleáris fegyverek használatával más nemzetek vagy azok területei ellen az övezeten belül; a III. jegyzőkönyv tiltja a nukleáris tesztelést az övezetben. Peters azt megerősítette, hogy Kína előzetesen tájékoztatott a tesztekről.

„Új-Zéland ezt nemkívánatos és aggasztó fejleménynek tartja. Nekünk, más csendes-óceáni országokban élő szomszédainkhoz hasonlóan, nem áll érdekünkben, hogy Kína a Csendes-óceán déli részét rakétatesztelési helyszínként használja” – mondta Peters.

Penny Wong ausztrál külügyminiszter hétfőn „a régió destabilizálójának” nevezte a tesztet. A tesztet „Kína gyors katonai felépítésének kontextusában kell vizsgálni, amelyből hiányzik az átláthatóság, amit a régió elvár” – mondta Wong, hozzátéve, hogy Kínára bízza, hogy „nyilatkozzon a szándékairól”.

A japán kormány egy közleményben „komoly aggodalmát fejezte ki Kína egyre aktívabb katonai tevékenysége miatt”, és sürgette Pekinget, hogy fontolja meg újra a ballisztikus rakéták tesztelését. (CNN)