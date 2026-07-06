Haaland–varázslat a nyolcaddöntőben: Norvégia kiverte Brazíliát

Talán az egyik legérdekesebbnek és különösen gólgazdag mérkőzésnek ígérkezett vasárnap a lassan formába lendülő Brazília és a kezdettől fogva meggyőző formát mutató és gólokat halmozó, Erling Haaland vezette Norvégia összecsapása.

Carlo Ancelotti brazil kapitány ezúttal Martinellit tette kezdőbe a bal szélen, és a padon már ott ült a második meccsen sérülést összeszedő Raphinha is. A norvégok a szokásos 4-3-3-al álltak fel – fenn a Sorloth-Haaland-Nusa hármassal.

A várthoz képest kevesebb helyzetet, inkább taktikai harcot hozott az első félidő, pedig felpöröghetett volna már az elején a meccs, miután a brazilok a 10. percben tizenegyeshez jutottak. Ajer egyértelműen felvágta a 16-oson belül Cunhát, Bruno Guimaraes viszont belsővel gyengén lőtte a tizenegyest, Nyland védett:

A félidő hátralévő része meddő brazil fölényt hozott, de nagyon kevés eseményt – a norvégok nem nagyon jelentettek veszélyt az ellenfél kapujára, ezért aztán Solbakken kapitány cserélt fenn: Sorloth és Nusa is elhagyta a pályát, jött helyettük Bobb és Schjelderup.

A második félidő elején mégis inkább a brazilok indultak be, főleg miután Cunhát az 58. percben Endrick váltotta. Egy perccel később Vinicius zseniális passzal indította is Endricket, aki rosszul vette át a labdát, és nagy helyzetben mellé pöckölte a labdát. Két perc se telt bele, amikor Rayan lőtt a tizenhatoson kívülről a jobb alsó felé, de Nyland védett.

Ki is nyílt a meccs: a 65. percben Schjelderup adott be balról, életveszélyesen, Alisson pedig majdnem egy védőjére ütötte a labdát, kevésen múlt az öngól. Aztán Bobb passzolt megint, ezúttal Ajerhez – a beadásról Haaland centikkel maradt le. Látványosan feljavult a norvég támadójáték a cseréknek köszönhetően.

Erre váltottak a brazilok: a 67. percben Ancelotti aztán bedobta Neymart is, Danilo Santos mellett – Martinelli és Rayan helyett. De maradtak lendületben a norvégok: a 74. percben szép Bobb-Haaland adogatás végén Schjelderup lőtt balról, Alisson bokszolt.

űEgyértelműen dominálni kezdtek a norvégok a középpályán, Ancelotti hozta is Édersont Guimaraes helyett. De ezzel már elkésett: a 79. percben Schjelderup gyönyörűen ment el a baloldalon, ezúttal jobbal adott be, Haaland pedig Gabrielt megelőzve, hatalmas erővel fejelt a kapu bal oldalába.

Brazília innentől mindent egy lapra tett fel. Neymar veszélyesen kevergetett, és volt is eredménye: a 85. percben előbb Nyland mentett a kapu torkából egy megpattanó labdát, aztán Casemiro beadása zúgott el keresztbe egy gyönyörű kombináció után.

De egyre inkább ki is nyílt emiatt a brazil védelem, és ez aztán el is döntötte a meccset. A 90. percben megint Schjelderup passzolt Haalandhoz, aki 18-ról, ballal, kíméletlenül kilőtte a bal alsót, ezzel lett 2-0.

A hosszabbításban a norvégok rutinosan tartották a labdát, és őrizték az előnyüket. Közben néhány brazil játékos elveszítette a fejét az utolsó percekre és volt némi lökdösődés is a lefújás előtt.

Úgy tűnt, vége a meccsnek, de a hosszabbítás utolsó pillanatában Ostigard lekönyökölte Casemirót a tizenhatoson belül, és ezzel kaptak még egy tizenegyest a brazilok, amit Neymar könnyedén bepasszolt: 2-1. De már túl késő volt az egyenlítéshez.

Norvégia a második félidőben nyújtott teljesítményével megérdemelten jutott tovább és ott van a legjobb nyolc között, ahol a Mexikó-Anglia meccs győztesével találkoznak majd.