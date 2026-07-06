Helyreigazította Orbán Balázst az MCC vezetése

„A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzés félreérthető lehet a nyilvánosság számára” - írta az MCC vezetése, miután Orbán Balázs kiposztolta, Ruff Bálint döntése nyomán megszűnik az MCC alapítványa, és „értelmetlen puszítás, rombolás és bosszú” megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt.

Fotó: Németh Dániel/444

A diákok, szülők és munkatársak megnyugtatása érdekében az MCC vezetése közölte, hogy a kekva megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe.

A posztban elmagyarázzák, ami egyébként a törvényből is következik, hogy a kekva megszüntése után nyilatkozhat az eredeti alapító, vagyis a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t.

„Amennyiben az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról. Hangsúlyozzuk, hogy semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt. Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.”

A vezetés azt reméli, hogy a tehetséggondozási programjuk folytatódhat tovább, az eredeti létszámmal.