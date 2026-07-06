Megdőlt a legrégebbi úszó világcsúcs

Summer McIntosh megjavította a női 200 méter pillangó világcsúcsát vasárnap, a kanadai úszók Montrealban zajló válogatóversenyén.

A háromszoros olimpiai bajnok klasszis 2:01.65 perces idővel nyerte meg a számot, 16 századdal megdöntve a kínai Liu Ce-kö 2009-ben elért rekordját (2:01.81).

A 19 éves McIntosh ezzel az utolsó olyan egyéni csúcsot döntötte meg, amit cápadresszben úsztak.

A rekord megjavítása McIntosh berobbanása óta csak idő kérdése volt, a fiatal sportoló ugyanis már a tavalyi világbajnokságon is nagyon közel volt hozzá, mindössze 18 századdal maradt el tőle. (MTI)