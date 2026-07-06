Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki kórházban, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere

„Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk MR készülékének hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudjuk elvégezni. A hiba mihamarabbi elhárítása érdekében mindent megteszünk” – közölte honlapján a szolnoki Hetényi Géza kórház.

Egyben jelezték azt is, hogy MR-vizsgálatokat emiatt a következő helyeken végeznek:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Hatvani Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet

Kistarcsai Flór Ferenc Kórház

Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

A szolnoki Hetényi Géza kórház. Fotó: MTI/Mészáros János

Ez az a kórház, ahol két évvel ezelőtt Magyar Péter beszorult a liftbe. Magyar akkor azt írta, nemcsak a liftek voltak használhatatlanok a kórházban, de az akadálymentesített mosdó is, a mellékhelyiségekben nem működött a csap, nem volt fertőtlenítőszer.

A Direkt36 2025-ös listáján a legtöbb problémával küszködő egészségügyi intézmények között szerepelt a Hetényi Géza Kórház. Országosan itt zárták be a legtöbb kórházi osztályt 2020 óta, és messze a legnagyobb szakemberhiánnyal is ez az intézmény küzdött.