Foci-Vb 2026
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Sárga lapot kapott és súlyosan megsérült Jordan Henderson Mexikó ellen, pedig egy percet se játszott

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Anglia történelmi, 3–2-es győzelmet aratott az Azteca Stadionban, ahol Mexikó előtte még sosem kapott ki vb-n, köszönhetően Jude Bellingham két góljának és Harry Kane büntetőjének. A második félidő nagy részét 10 emberrel játszották le, miután Jarell Quansah-t a VAR közbelépése után kiállították, és a mérkőzés utolsó 30 percében Angliának sikerült visszavernie Mexikó egymást követő rohamait.


A meccs vége fele az egyre feszültebb hangulatban a játékvezető reklamálásért sárga lapot mutatott fel az egyik angol cserejátékosnak, Jordan Hendersonnak, majd a veterán középpályás a lefújás utáni ünneplés alatt átesett egy reklámtáblán, és olyan súlyosan megsérült a csuklója, hogy kórházba kellett szállítani. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya szerint a sérülés elég komoly, ezért a 36 éves középpályás egy mexikóvárosi kórházban marad, míg a csapat Kansas Citybe utazik tovább. Az angol válogatott a negyeddöntőben a brazilokat kiejtő Norvégiával találkozik szombaton. (via ESPN)

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