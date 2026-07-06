Sárga lapot kapott és súlyosan megsérült Jordan Henderson Mexikó ellen, pedig egy percet se játszott

Anglia történelmi, 3–2-es győzelmet aratott az Azteca Stadionban, ahol Mexikó előtte még sosem kapott ki vb-n, köszönhetően Jude Bellingham két góljának és Harry Kane büntetőjének. A második félidő nagy részét 10 emberrel játszották le, miután Jarell Quansah-t a VAR közbelépése után kiállították, és a mérkőzés utolsó 30 percében Angliának sikerült visszavernie Mexikó egymást követő rohamait.

Jordan Henderson Vs Mexico



0 minutes

Yellow card

Fell over an advertising board and stretched off



He does it for the badge 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #england #henderson pic.twitter.com/XOoPr8H9De — Shane |-/ (@shaney_2005) July 6, 2026





A meccs vége fele az egyre feszültebb hangulatban a játékvezető reklamálásért sárga lapot mutatott fel az egyik angol cserejátékosnak, Jordan Hendersonnak, majd a veterán középpályás a lefújás utáni ünneplés alatt átesett egy reklámtáblán, és olyan súlyosan megsérült a csuklója, hogy kórházba kellett szállítani. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya szerint a sérülés elég komoly, ezért a 36 éves középpályás egy mexikóvárosi kórházban marad, míg a csapat Kansas Citybe utazik tovább. Az angol válogatott a negyeddöntőben a brazilokat kiejtő Norvégiával találkozik szombaton. (via ESPN)