Majdnem egy félidőt emberhátrányban, óriásit küzdve jutott tovább Anglia Mexikóval szemben

Hatalmas küzdelem és elképesztő védekezés után, 3-2 győzelemmel

jutott tovább az angol válogatott a házigazda Mexikóval szemben a világbajnokság nyolcaddöntőjében, úgy, hogy Quansah kiállítása után az 54. perctől emberhátrányban voltak.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Pedig a magaslati levegő, a kevés akklimatizációs idő és a rettegett helyszínnek számító Azteca Stadion miatt már előzetesen aggódtak az angolok, de aztán mégis úgy nézett ki, hogy simán meglehet a meccs a számukra: egy mozgalmas első félidő végefelé Jude Bellingham két percen belül két gólt is szerzett. Hogy mégse legyen annyira sima a helyzet, Quiñones még a félidő vége előtt szépített, majd jött 54. perc és Quansah elkésett és nagyon csúnya becsúszása, majd VAR-ozás után a kiállítása, és onnantól teljesen felborult a pálya, Thomas Tuchel védőket volt kénytelen beküldeni, az angolok pedig hatalmas nyomással találták szemben magukat.

Mexikó MEX 2 - 3 Anglia ENG Vége Nyolcaddöntők J. Quiñones Quiñones 42 ' R. Jiménez Rodríguez 69 ' J. Bellingham 36 ' J. Bellingham 38 ' H. Kane 60 ' J. Sánchez Ramos 71 ' J. Vásquez Ibarra 90+8' D. Rice 1 ' M. Guehi 68 ' N. O'Reilly 72 ' J. Henderson 90+8' J. Quansah 54 '

Ennek ellenére pár perccel később az angolok még növelni tudták az előnyüket Kane tizenegyesével, miután a kiugró Gordon elkaszálta Rangel kapus. A mexikóiaknak ekkor kétgólos hátrányt kellett volna behozniuk, óriási rohamokat indítottak, de már csak a szépítésre futotta, a 69. percben Jiménez tizenegyesével. Ezután már tényleg felborult a pálya, egymás után jöttek a mexikói támadási kísérletek, de Pickford is nagy formában volt, és az egész válogatott egy emberként védekezett, a tizenegy perces hosszabbításra már Kane-t is lehozta Tuchel, egymást érték a blokkok, a kifejelt labdák és a sikeres becsúszások, a meccs utolsó harmada olyasvalami volt, amiről még nagyon sokat fognak beszélni Angliában: a brit sajtó máris minden idők egyik legnagyobb brit vébémeccseként beszél a találkozóról, és a válogatottra majd a Brazíliát kiejtő Norvégia vár a negyeddöntőben.