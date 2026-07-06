Szél, záporok, zivatarok, de akár jégeső is lehet

A met.hu figyelmeztetése szerint hétfőn „elszórtan alakulhat ki zivatar, nagyobb számban a déli, délutáni órákban”, az erősebb cellákat pedig „viharos széllökések, illetve kis méretű jég kísérheti”.

Az Időkép is hasonlót jósol, de szerintük ettől függetlenül marad a túlnyomóan napos idő, és akár 31 fok is lehet.

Hasonlóan izgalmas, záporokkal és zivatarokkal dúsított időt mondanak keddre is, anyi plusz infóval, hogy aznap már fokozódik a nappali felmelegedés, és délután 27-33 fokot mérhetünk. Szerdán azonban érkezik egy hidegfront, megnövekszik a felhőzet, szél, sőt, viharos lökések is lehetnek aznap.