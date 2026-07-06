„Távoltartási végzés szükséges” – Trump közös képpel provokálja Melonit

Donald Trump az ankarai NATO-csúcs előtt ismét beleszállt Giorgia Meloniba. Az amerikai elnök a Truth Socialre posztolt egy közös képet az olasz miniszterelnökkel, „távoltartási végzés szükséges” felirattal.

Trump nem írt szöveget a fotó mellé, így nem egyértelmű, hogy mire utalt a távoltartási határozat kifejezés használatával. Az olasz kormány azonban jelezte a Corriere della Serának, hogy ezúttal nem tervez reagálni a „provokációra”.

Bár a két politikus korábban kifejezetten jó kapcsolatban volt egymással, az elmúlt hónapokban látványosan megromlott a viszonyuk. Trump június végén arról posztolt, hogy Meloni „könyörgött neki” egy közös képért, hogy így növelje a rossz népszerűségi mutatóit. Az amerikai elnök szerint azért népszerűtlen Meloni, mert elutasította az Egyesült Államokat az iráni háborúval kapcsolatban. Meloni ugyanis nem engedte, hogy az amerikai repülőgépek használják a szicíliai olasz támaszpontokat.

Meloni visszautasította Trump okfejtését, és arról beszélt, hogy a népszerűsége nem a Trumphoz fűződő viszonyán múlik, az elnöknek pedig inkább a saját népszerűségi mutatóival kellene foglalkoznia.

Donald Trump és Giorgia Meloni 2025 áprilisában Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A két politikus XIV. Leó pápával kapcsolatban is vitába keveredett. Miután Trump a bűnözés területén „gyengének”, külpolitikai szempontból pedig „szörnyűnek” nevezte az egyházfőt, Meloni megvédte Leót. Azt mondta, a katolikus egyház fejeként normális, ha elítéli a háború minden formáját. (via Euronews)