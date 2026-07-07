A Samsung arra számít, hogy az AI-chipek eladása miatt tizenkilencszeresére nő a profitja

A dél-koreai Samsung Electronics bejelentette, hogy várakozásai szerint több mint tizenkilencszeresére nőhet a nyeresége, amit a mesterséges intelligenciához használt memóriachipek iránti globális kereslet hajt.

A vállalat előrejelzése szerint április eleje és június vége között 89,4 billió von (kb. 20 000 milliárd, azaz húszbillió forint) üzemi nyereséget ér el, ami zsinórban a harmadik rekordot jelentő negyedéves eredménye.

A nagy dél-koreai vállalatok – köztük a Samsung – a részletes pénzügyi jelentések közzététele előtt rendszerint előzetes eredménybecslést tesznek közzé, hogy iránymutatást adjanak a befektetőknek. A vállalat szerint a negyedév során mintegy 171 billió von (körülbelül 35 billió forint) árbevételt ért el, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi azonos időszak eredményének.

Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Szakértők szerint ez lehet a vállalat történetének egyik legjobb negyedéves teljesítménye, megközelítheti az Nvidia által idén év elején felállított iparági rekordot. Ez az AI-boomnak köszönhető, a nagy növekedést a korlátozott kínálat és a példátlanul erős kereslet hajtja. Ilyen körülmények közt a Samsung emelte memóriachipjeinek árait is.

Az adatközpontokhoz és más mesterségesintelligencia-infrastruktúrákhoz szükséges félvezetők iránti kereslet olyan mértékű, amilyennel a memóriachip-ipar korábban még nem találkozott, és ez már a hétköznapi elektronikai eszközökbe szánt chipek ellátására is hatással van. Várhatóan a kínálat jövőre is szűkös marad, mivel az AI-adatközpontok részéről érkező kereslet nem fog csillapodni.

A Samsung a világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója: olyan vállalatoknak készít chipeket, mint az Nvidia és a Google, emellett saját elektronikai termékeihez is gyárt alkatrészeket. (BBC)