Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson

Élő tévéinterjúban jelentette be Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, hogy indulni fog a 2027-es elnökválasztáson. A Nemzeti Tömörülés (RN) politikusát kedden ítélték el jogerősen három év szabadságvesztésre, amiből két évet felfüggesztettek, míg egy évet házi őrizetben, nyomkövetőt viselve kell letöltenie (emellett 100 ezer eurós pénzbírságot is kapott). Korábban arról beszélt, hogy nyomkövetővel a lábán nem akar kampányolni.

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Most viszont a TF1 csatorna élő adásában arról beszélt, hogy fellebbezni fog az elítélése ellen a Semmítőszékhez, a francia legfelsőbb bírósághoz. A büntetését, aminek része a nyomkövető viselése is, állítása szerint felfüggesztik, amíg a Semmítőszék nem dönt a fellebbezéséről. „Lehetőségem van arra, hogy fellebbezzek, és a fellebbezés ténye felfüggeszti az ítéletet. Így nyomkövető nélkül tudok majd kampányolni.”

A Reuters élő hírfolyamában nyilatkozó szakértők szerint azonban korántsem biztos, hogy a politikus jogértelmezése helyes. Vannak jogászok, akik szerint a fellebbezés nincs felfüggesztő hatállyal az ítéletre. A Reuters aggályként arról is ír: noha a Semmítőszék már korábban jelezte, hogy megpróbál dönteni Le Pen esetleges végső fellebbezéséről a jövő év áprilisára és májusára tervezett elnökválasztás előtt, a szavazáshoz közeli bármilyen döntés veszélyezteti a demokratikus folyamatot.

Le Pen a tévéinterjúban azt is mondta, örül, hogy a bíróság megadta a francia népnek a szavazati szabadságot. Ezzel arra utalt, hogy másodfokon enyhébb ítélet született, mint az elsőfokú ítéletben. A büntetését csökkentették, illetve jelentős részben felfüggesztették, így technikailag nincs kizárva abból, hogy induljon a jövő évi elnökválasztáson.

Marine Le Pen számára ez egy enyhébb, kompromisszumos ítélet a legrosszabb forgatókönyvhöz képest. Ugyanakkor saját korábbi nyilatkozata miatt komoly dilemma előtt állt: korábban többször kijelentette, hogy nem kíván nyomkövetővel a lábán elnökválasztási kampányt folytatni. Ezt a problémát oldhatja meg a fellebbezéssel, ha annak elbírálásáig valóban nem kell elkezdenie az ítélet végrehajtását.