Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). A döntés azt jelenti, hogy az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre. A döntés az egyéni és csapatsportokra is érvényes. A NOB idén májusban már úgy döntött, hogy a továbbiakban nem javasolja a belarusz sportolók részvételének korlátozását.

Magukat az olimpiai ötkarikához láncoló tiltakozók a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lausanne-i székházánál – illusztráció Fotó: VALENTIN FLAURAUD/AFP

A NOB végrehajtó bizottsága kedden ideiglenesen szüntette meg a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést. Arról viszont nem született döntés, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleménye szerint azért most hozták meg ezt a döntést, mert megkezdődött a 2028-as Los Angeles-i olimpia és a 2028-as téli ifjúsági olimpia kvalifikációs időszaka, „és minden sportoló számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani ezekhez a versenyekhez”.

A NOB természetesen leszögezi, hogy az orosz olimpiai bizottságnak „biztosítania kell, hogy az orosz sportolók kiválasztása ne csak sportteljesítményükön alapuljon, hanem azon is, hogy képesek-e példaképként szolgálni, akik tisztelik, fenntartják és előmozdítják a békés társadalmat a sport révén, az Olimpiai Chartában foglaltak szerint”. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság emellett azt is leírta, hogy „továbbra is szolidaritást vállal Ukrajna olimpiai közösségével”.