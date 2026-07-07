Az orosz hadsereg súlyos légicsapást mért Harkivra, az ukránok közben az orosz árnyékflotta tankereit lőtték

Az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta kedden Ukrajna második legnagyobb városát, a keleti országrészben fekvő Harkivot. Az eddigi információk szerint egy 54 éves férfi életét vesztette, míg 21-en megsebesültek, köztük négy gyerek – közölte Ihor Terehov polgármester. A polgármester tájékoztatása szerint három irányított légibomba csapódott be a város Sevcsenkivszkij kerületében, ahol kiégett autók és megrongálódott épületek maradtak a becsapódások helyszínén.

Fotó: SERHII MASIN/Anadolu via AFP

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója a Telegramon hozzátette, hogy 11 ember robbanás okozta sérüléseket szenvedett. A sérültek között van egy család három gyermeke is: egy 9 éves kislány, valamint egy 7 és egy 4 éves kisfiú. Emellett egy 12 éves fiú is robbanás okozta sérüléseket szenvedett, írja az MTI.

Közben az ukrán haderő az Azovi-tengeren az orosz árnyékflotta tankereit lőtte. A Meduza cikke szerint a Magyar hívójelű Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka jelentette be a Telegram-csatornáján a csapásokat, azokról videófelvételt is közzétéve. Brovdi szerint mind a nyolc tankert azonosították, bár csak hetet neveztek meg. A támadásban, amiben egy szárazáru-szállító hajót és egy kompot is eltaláltak, minden tanker súlyos károkat szenvedett.

„A krími benzinért folytatott harc az Azovi-tengeren folytatódik” – írta Brovdi a dróntámadás után. Az akciót Moszkva nem kommentálta.



