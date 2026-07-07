Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év

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Kedd délelőtt tárgyal Pikó András józsefvárosi polgármesterrel a romló közbiztonsági helyzetről a budapesti rendőr-főkapitány.

Pikó az elmúlt napokban folyamatosan posztol erről, miután a kerületi lakók közül többen köztéri agresszióra és bűncselekményekre panaszkodtak.

Nem csak a VIII. kerületben lett rosszabb a helyzet, Budapest más pontjain is tapasztalni visszaesést, mire a politikusok erősebb rendőri jelenlétet kérnek.

Ez nem egyszerűen drogprobléma, a helyzet mögött bonyolult, évtizedek óta tartó társadalmi folyamatok állnak: a drogstratégia hiánya mellett, a pszichiátriai ellátás megszűnése, a szociális intézmények leépülése és az állami egészségügy térvesztése is szerepet játszik.

Baloldali politikushoz képest meglepően rendpárti mondatok jelentek meg az elmúlt napokban Pikó András nyolcadik kerületi polgármester Facebookján. Ilyenek:

„Rendőrt, ha kell börtönt és börtönőrt. Igen, ezt mondom. Egy félő társadalom nem befogadó, nem nyitott a társadalmi problémák cizellált és sokszempontú kezelésére. Sok olyan beszélgetésen vagyok túl, amelyeket olyan józsefvárosiakkal folytattam, akik érzékenyek a társadalmi problémák humánus, és rendszerszintű kezelésére, akik liberálisok vagy baloldaliak, de most elegük van. A sokadik támadás után: félnek. Erre kérnek és akarnak megoldást.”

A polgármester folyamatosan posztol a problémáról, és nincs is egyedül az ilyen mondatokkal. Egyre több politikus ír és beszél arról, hogy az utóbbi időben súlyosan romlott a budapesti közterületek biztonsága.

Pikó tanácsadója, a korábbi országgyűlési képviselő Jámbor András a 444-nek azt mondta, hogy ugyan a nyolcadik kerületben mindig is voltak közbiztonsági problémák, évről évre egyre rosszabb a helyzet. Rövid távon mindketten a rendőri jelenlét fokozását látják megoldásnak, amihez szerintük a kormány segítségére is szükség lenne.

Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai stratégiájáért felelős kormánybiztosa, a nyolcadik kerület országgyűlési képviselője gócpontokról írt. Szerinte az Orczy téren, a Baross utcában vagy éppen a Ferenc téren „társadalmi problémák tünetei halmozottan jelentkeznek: gyenge közbiztonság, a köztisztaság hiánya, szerhasználat, drogterjesztés, ellátatlan hajléktalanok”.

Orczy tér Fotó: Bankó Gábor/444

László Imre újbudai polgármester pedig kelenföldi „drogosokról”, „elveszett lelkekről” és „árnyakról” szóló, szakmai szempontból legalábbis megkérdőjelezhető riportcikket osztott újra. A posztban azt írta, Kelenföldön súlyos a helyzet, a helyiek joggal dühösek és aggódnak, az önkormányzat pedig összefog a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel és a szociális szakemberekkel.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester is beszállt, és hétfő délután arról posztolt, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos és 3-5 ezer fő palackgyűjtögető miatt érzik sokan, köztük ő is, hogy romlott a közbiztonság Budapesten. Ez az előző kormány hibája, de a mostaninak kell megoldania. Több javaslatot tett: legyen több rendőr, függesszék fel a PET-palackos visszaváltási rendszert, és a rászorulókat szociális alapon segítsék, illetve szigorú jogi és orvosi garanciák mellett gyorsított eljárással vizsgálják meg a pszichiátrián a veszélyes állapotban lévő, magukról gondoskodni nem tudó embereket.

Súlyos utcai állapotokról beszélt a 444-nek Havasi Zoltán, a hajléktalanok segítésével is foglalkozó Budapest Bike Maffia civil szervezet alapítója is. A nagy melegben rendszeres víz- és ételosztást is végző biciklis csapat tapasztalatai szerint leginkább az eddig is problémás nyolcadik kerületben, a Madách téren, Kelenföldön, illetve a Nyugati téren durvult a helyzet.

A Belügyminisztérium kérdésünkre azt írta, a pszichoaktív szerek használatának visszaszorítása érdekében rendszeresen intézkednek a rendőrök, sok kábítószerárust sikerült elfogni. Míg Budapesten tavaly csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző évhez képest, az idei év első öt hónapjában romlott a helyzet, a kábítószerrel kapcsolatos ügyekben is.

A hivatalos bűnügyi statisztika szerint míg 2025 januárja és májusa között 660 kábítószer-birtoklást és 67 kereskedelmet regisztráltak, addig 2026 ugyanezen időszakában a birtoklások száma 959-re, a kereskedéseké pedig 89-re nőtt. (Ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy az előző kormány által tavaly indított drogháborúnak kiemelt célja volt, hogy a fogyasztókat és a kereskedőket büntesse, kérdés tehát, hogy az emelkedés mennyiben köszönhető ennek az akciónak.)

Bár vannak ennek ellentmondó posztok, a BM szerint a rendőrség minden tudomására jutott bejelentést megvizsgál és megteszi a szükséges intézkedéseket.

A látencia miatt a közbiztonsági helyzet nem mérhető fel teljeskörűen, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője – rövid határidőn belül – minden kerületi polgármesterrel, így Józsefváros polgármesterével is egyeztetést kezdeményez az adott kerületben felmerült, közbiztonságot érintő kérdésekről. Lényegében ugyanezt írta kérdésünkre a rendőrség is. Pikó András polgármesterrel kedd délelőtt tárgyal a főkapitány. Megkérdeztük a BRFK-t, hogy együtt vagy egyesével tárgyalnak-e a polgármesterekkel, és ha igen, mikor, de erre a megbeszélés(ek) előtt nem válaszoltak.

Az Európai Kábítószer Ügynökség szerint Európában megjelent egy új, szintetikus opioid, a metiodon, ami komoly légzési nehézségeket okozhat. Itthon két ember halála köthető bizonyítottan ehhez a szerhez, de ezek az esetek nem Budapesten történtek – tette hozzá a BM.

Szerhasználók? Már mióta!

„Vélhetőleg megjelent valami új anyag, vagy megerősödtek a különböző terjesztői hálózatok a városban” – mondta Breitner Péter, a legnagyobb magyarországi hajléktalanellátó szervezet, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) szakmai igazgatóhelyettese.