Egy ausztrál férfi madarat graffitizett egy híd 120 méter magas pillérére, aztán órákig nem akart lejönni

Egy férfi felmászott az ausztráliai Victoria egyik hídjának 120 méter magas pillérére és egy Pam the bird graffitit pingált oda, ami amúgy tök jól néz ki, de az ausztrál hatóságok nem annyira értékelték az akciót, órákig könyörögtek neki, hogy jöjjön le, hogy letartóztathassák.

A hatóságokhoz a bejelentés kedden hajnal háromkor érkezett arról, hogy egy férfi felmászott Bolte híd egy pillérére. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, lezárták a híd egy sávját, és a motorok áthaladását 40 kilométer/órára korlátozták.

A 22 éves férfi azonban nem volt hajlandó engedelmeskedni a rendőri utasításoknak. Valamikor reggel 9 óra magasságában elkezdett lemászni, közben integetett a rendőröknek és a sajtónak, majd inkább visszamászott a pillér tetejére. A fiatal férfi egy olyan videót is posztolt az Instagramra, amelyben azt követelte, hogy csökkentsék az adókat, és kérte, hogy küldjenek fel neki egy kis kaját drónnal.

Nem sokkal 11 előtt, amikor tényleg lemászott, azt posztolta az Instragramra, „délre békésen le fog ereszkedni”, hozzátéve, hogy „csak arra vár, hogy az apály egy kicsit lecsökkenjen”. Végül letartóztatták. (Guardian)