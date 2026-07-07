Életfogytiglant kértek a férfira, aki bedrogozva, pár óra alatt bottal agyonvert két embert

Egy férfi néhány óra leforgása alatt két ember életét kioltotta, egy harmadikat súlyosan megsebesített, és több más bűncselekményt is elkövetett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását indítványozta, olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a férfi 2025. márciusában lakóhelyén, a buszmegállóban ismerősének támadt, a férfi fejét ököllel ütlegelte. A vádlott kábítószert és nyugtatót is fogyasztott.

Másnap délután hallucinálni kezdett, azt képzelte, unokahúgát elrabolták és őt is meg fogják támadni. Magához vett egy akácfa husángot és elindult otthonról. Az utcán meglátott egy idős asszonyt, utánament és a bottal többször, nagy erővel fejbe ütötte. Az ütéstől a földre eső áldozatot a bottal tovább ütötte. A sértett a bántalmazástól néhány nap múlva kórházban elhunyt.

A vádlott ezután egy férfinak támadt a bottal, őt ütlegelte, az ütésektől a férfi súlyosan megsérült. A vádlott a bántalmazást csak akkor hagyta abba, amikor az egyik közeli ház lakója a sértett segítségére sietett.

A vádlott ezután téglával bedobta az egyik ház ablakát, majd a bolt felé indult, közben azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit megöl. Az üzlethez érve berúgta az ajtót és az eladóként dolgozó nőre támadt, őt bottal ütlegelte. A sértett a bántalmazástól a helyszínen elhunyt. A vádlott ezután a pénztárból magához vett 206.020 forint bevételt, majd a sértett édesapjának bolt melletti udvarban leállított gépkocsijával elmenekült. Menekülése közben megpördült a gépkocsival és az útpadkára sodródott, ekkor a rendőrök elfogták.

A Kaposvári Törvényszék számos bűncselekményben, köztük különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat és őt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, mellékbüntetésül tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől. A bíróság rendelkezett arról is, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést enyhítésért.

A 203-as cella a moszkvai Lefortovo Börtönben Fotó: JURIJ SOKOLOV/TT News Agency via AFP

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú élet elleni bűncselekményt és mellette számos más bűncselekményt elkövető vádlott esetében a büntetési célok a bíróság által kiszabott tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel érhetők el, ezért az ítélet helybenhagyására tett indítványt.