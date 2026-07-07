Emmanuel Macron szállodájától nem messze volt robbanás Damaszkuszban

Az AFP újságírói kedden reggel robbanást hallottak Damaszkuszban, nem messze attól a szállodától, ahol Emmanuel Macron francia elnök szállt meg, aki először látogatott Szíriába azóta, hogy egy iszlamista koalíció hatalomra került.

Macron a reggeli órákban hagyta el a szállodát, hogy tárgyalásokat folytasson az elnöki palotában. A Damaszkuszban tartózkodó újságírók szerint Macron elnök rendben megérkezett az elnöki hivatalba, ahol Ahmed al-Charaával kell találkoznia, mielőtt ipari szereplőkkel vesz részt egy megbeszélésen.

A robbanás helyszínére szirénázó mentőautók indultak, miközben a biztonsági erők több, a környékre vezető kijáratot lezártak.

Emmanuel Macron hétfő este érkezett Szíriába. Látogatására azután került sor, hogy csütörtökön tíz ember meghalt egy damaszkuszi belvárosi kávézó ellen elkövetett robbantásos merényletben.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron hétfő este a szír elnökkel vacsorázott egy damaszkuszi belvárosi étteremben, majd vele együtt felkereste a város szívében található híres Omajjád-mecsetet. (Lefigaro)