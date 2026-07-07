Emmanuel Macron szállodájától nem messze volt robbanás Damaszkuszban

Az AFP újságírói kedden reggel robbanást hallottak Damaszkuszban, nem messze attól a szállodától, ahol Emmanuel Macron francia elnök szállt meg, aki először látogatott Szíriába azóta, hogy egy iszlamista koalíció hatalomra került.
Macron a reggeli órákban hagyta el a szállodát, hogy tárgyalásokat folytasson az elnöki palotában. A Damaszkuszban tartózkodó újságírók szerint Macron elnök rendben megérkezett az elnöki hivatalba, ahol Ahmed al-Charaával kell találkoznia, mielőtt ipari szereplőkkel vesz részt egy megbeszélésen.
A robbanás helyszínére szirénázó mentőautók indultak, miközben a biztonsági erők több, a környékre vezető kijáratot lezártak.
Emmanuel Macron hétfő este érkezett Szíriába. Látogatására azután került sor, hogy csütörtökön tíz ember meghalt egy damaszkuszi belvárosi kávézó ellen elkövetett robbantásos merényletben.
Emmanuel Macron hétfő este a szír elnökkel vacsorázott egy damaszkuszi belvárosi étteremben, majd vele együtt felkereste a város szívében található híres Omajjád-mecsetet. (Lefigaro)