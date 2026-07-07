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„Ezt változtassátok meg” – hiába a FIFA és Trump kavarása, Belgium kiütötte az Egyesült Államokat

foci

Hiába játszhatott Donald Trump közbenjárása után Folarin Balogun a Belgium elleni nyolcaddöntőben, a házigazda Egyesült Államok végül simán, 4–1-re kikapott, és sorozatban negyedszer esett ki a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

A vtorna botránya lett abból, hogy a meccs előtt a FIFA úgy döntött, korábbi piros lapja ellenére engedi játszani az amerikai sztárcsatárt. Donald Trump amerikai elnök elismerte, személyesen lobbizott a FIFA elnökénél, hogy Balogun mégis játszhasson. Az ügy akkora visszhangot váltott ki, hogy Infantino közleményben magyarázta, bár valóban beszélt Trumppal, a döntést a FIFA az amerikai elnök kérésétől függetlenül hozta meg.

A belga szövetség fellebbezett az ügyben, de a továbbjutást végül a pályán intézte el a csapat. Már a 9. percben vezetést szerzett Charles De Ketelaere góljával, és az első félidőben sokkal szervezettebben futballozott. Az amerikaiak letámadása nem működött úgy, mint a korábbi meccseken, a belgák könnyen játszották át a nyomást, a széleken pedig többször is az amerikai védelem mögé kerültek.

Charles De Ketelaere
Fotó: ERCIN ERTURK

Az Egyesült Államok a 31. percben Malik Tillman megpattanó szabadrúgásával még egyenlített, de alig két perccel később De Ketelaere Leandro Trossard beadása után fejjel ismét előnyhöz juttatta Belgiumot. Trossard ezen világbajnokságon eddig a mindenkinél több helyzetet alakított ki, szám szerint már 17-et.

Az amerikai védelem bizonytalan volt, sok volt a rossz passz és az eladott labda, Belgium pedig gyors átmenetekkel büntette ezeket.

A szünetben Mauricio Pochettino Gio Reyna beküldésével próbált változtatni, de az amerikaiak nem tudtak tartós fölényt kialakítani. Az 57. percben Matt Freese nagy kapushibája gyakorlatilag eldöntötte a meccset: rosszul jött ki egy hosszú labdára, Hans Vanaken pedig az üres kapuba gurított. A hajrában Balogunnak még volt egy nagyobb helyzete, de Thibaut Courtois védett, a hosszabbításban pedig a csereként beálló Romelu Lukaku állította be a 4–1-es végeredményt.

Egyesült Államok USA
1 - 4
Belgium BEL
Vége Nyolcaddöntők
M. Tillman 31'
C. De Ketelaere 9'
C. De Ketelaere 33'
H. Vanaken 57'
R. Lukaku Menama 90+3'
W. McKennie 35'
M. Tillman 69'

„Legyünk őszinték: amikor meghallottuk a hírt, összeültünk megbeszélni a helyzetet” – mondta a Guardianek a belga csapatkapitány, Youri Tielemans a hétfői meccs után. „Azt mondtuk magunknak, hogy a pályán kell válaszolnunk. Ma ezt meg is tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra.” A belga válogatott hivatalos közösségi oldalai is gyorsan üzentek, miután biztossá vált a 4–1-es győzelmük.

„Ezt változtassátok meg”

írták a gólörömökről készült képek mellé.

Belgium Kevin De Bruyne nélkül is simán nyert, Charles De Ketelaere pedig két góllal és egy gólpasszal a mérkőzés embere lett. Belgium a negyeddöntőben a Portugáliát az utolsó percben szerzett góllal kiejtő Spanyolországgal találkozik.

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