Felmerül a közpénzek rendszerszintű kiszivattyúzásának gyanúja – az agrárminiszter belenyúl Lázár János mezőhegyesi luxusberuházásába

A NER bukása előtt Lázár János privát játszóterének számító Mezőhegyesről jelentkezett egy kisvideóval kedd este Bóna Szabolcs. Az agrárminiszter a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság számos fejlesztését példaértékűnek nevezte, de hozzátette: folyik ott egy „megalomán” luxushotel-építés, ami nem ilyen, és aminek „funkcióját tekintve” semmi köze sincs a ménesbirtok portfóliójához.

Lázár János és Orbán Viktor a mezőhegyesi sportcsarnok átadóján Fotó: Kristóf Balázs/444

A Nonius szállodát eredetileg egy 16 szobás négy plusz csillagos luxushotelnek tervezték, amire 1,2 milliárd forintot akartak költeni. Mostanra viszont már 3,5 milliárd forintnál jár a cech, és a miniszter szerint felmerül a gyanúja, hogy „van némi szándékosság is abban, hogy hogyan lehet közpénzt kiszivattyúzni egy rendszerből”. Bóna Szabolcs azt külön nehezményezte, hogy úgy döntöttek a fejlesztésre szánt pénzről, hogy előtte semmilyen elemzés nem készült a szálloda leendő kihasználtságára vagy jövőbeni üzemeltetésére vonatkozóan.

Bóna szerint a mezőhegyesi beruházás ebben a formájában a problémás állami projektek mintapéldája, ezért a fejlesztést át kell alakítani. Arról is beszélt, hogy a Ménesbirtok jövőjét az oktatási és a mintagazdasági tevékenységnek kell jellemeznie, nem a luxusturizmusnak.